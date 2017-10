Hier snack je het best in jouw buurt

cafetaria top 100Waar haal je de lekkerste zak friet of frikandel speciaal? Dat is volgens de Cafetaria Top 100 van Misset Horeca in Bemmel. Aan de andere kant van de Waal, in Beuningen, haalt snackbar De Heuve nog net de Top 100.