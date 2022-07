Hoe een dorpsfeest in Herveld veel mensen van buiten trekt: ‘We proberen telkens iets nieuws te doen’

HERVELD - De kaartverkoop voor het dorpsfeest ‘De nacht van..’ in Herveld werd met veel bombarie aangekondigd. Je moest op tijd zijn, want anders zou het maar zo binnen 18 minuten zijn uitverkocht. Dat viel tegen: 40 procent van de kaarten is er nog.

Het dorpsfeest van Begin van ‘t Endt is pas in oktober, maar kaarten worden al sinds zaterdag verkocht. De organisatie probeert een sfeer te scheppen, waarbij het voelt alsof je kaartjes koopt voor een groot festival of concert waar je graag bij wilt zijn.

Dat festivalgevoel is niet zonder reden, zegt Wim Gerritsen. Hij is een van de leden van Begin van ‘t Endt en mede-organisator van het feest. ,,De vorige keer verkocht het binnen 18 minuten uit én lag de site van De Hoendrik plat door alle mensen die een kaartje probeerden te bemachtigen.”

Dat was nu niet zo. Zaterdag werden zo’n 650 tickets zijn verkocht. ,,Er zijn er nog 400. Het liep geen storm als vorig jaar, maar we mogen zeker niet klagen. De vorige keer hadden we net geluk dat we rond de dag van ons feest weer iets mochten organiseren in verband met corona. Daar kwamen heel wat mensen op af. Nu zijn we natuurlijk de festivals en feestjes wel weer gewend.”

Nieuwe regeling

Bovendien was er dit jaar een nieuwe regeling waarbij de ‘Vrienden van Begin van 't Endt’ sowieso voorzien worden van kaarten voor het feest. ,,We kregen afgelopen week nog een paar inschrijvingen, ik gok dat ze verzekerd wilden zijn van tickets,” zegt Gerritsen. Het betekent dat er al zo’n 300 tickets automatisch gereserveerd zijn. Gerritsen blijft zich erover verwonderen dat een feestje dat ooit eens door een stel vrienden in de voetbalkantine is bedacht, is uitgegroeid naar een feest waar niet alleen Herveld massaal op afkomt maar waar ook dorpen in de omgeving voor warmlopen.

Het succes? Dat zit hem volgens Gerritsen in het gegeven dat ze ieder jaar iets anders proberen neer te zetten. ,,We willen ieder jaar een nieuw thema, met een nieuwe uitwerking, zodat we mensen blijven verrassen.” Het helpt volgens hem ook dat ze in de vereniging zelf met vernieuwing bezig zijn. ,,We hebben wat jongeren aangetrokken, zodat we het stokje kunnen overdragen aan een nieuwe generatie. Ikzelf ben intussen 39, het is tijd dat de 25-jarigen hun inbreng hebben.”

Thema

Dit jaar is het thema ‘Skibiza’.” Wat dat inhoudt? ,,Precies wat je denkt, een kruising tussen een après-skifeest en een festivalgevoel dat je op Ibiza vindt. Over de aankleding verklappen we nog niet te veel. Wél kan ik melden dat we dit keer alleen maar dj’s hebben. Voorgaande jaren hadden we vaker bandjes.”