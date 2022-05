Hoe herdenkt de Betuwe dit jaar?

De meeste dorpskernen in Lingewaard en Overbetuwe houden vast aan het traditionele programma dit jaar. Dat start met een herdenkingsbijeenkomst, gevolgd door twee minuten stilte. Als afsluiter leggen dorpsbewoners kransen bij het oorlogsmonument ter plaatse. Dit telt voor Angeren, Bemmel, Doornenburg, Driel, Gendt, Haalderen, Huissen, Randwijk en Zetten.

Elst betrekt jeugd

In Elst begint de Oranjevereniging al om vier uur 's middags met herdenken. Al een aantal jaar organiseert de Oranjevereniging Elst in de middag een verhalentocht voor de jeugd. Dit jaar zijn de jongeren van de Protestantse Kerk uitgenodigd. Zij komen bloemen leggen bij de graven van oorlogsslachtoffers in Elst. Ze beginnen bij de Rooms-Katholieke begraafplaats en vervolgen dan op de algemene begraafplaats. Evert Meeuwissen van de Oranjevereniging Elst, zal bij elk graf een verhaal vertellen over de persoon die er ligt, legt Jan Nielen, de voorzitter, uit. ,,Wij willen zo de jeugd beter betrekken bij de herdenking.”

Heteren plaatst bord

Heteren start om 18.00 uur met de onthulling van een nieuw gedenkbord voor soldaat Gerrit Jan de Man. Vorig jaar kreeg Heteren een eerste gedenkbord voor soldaat Evert Wilhelmus Hoksbergen, afkomstig uit Heteren. Mark van Eldik, de voorzitter van het Oranjecomité Heteren was de drijvende kracht achter het regelen van dat bord. ,,Het deed de Heterense familie zo veel, dat ik besloot te kijken of er nog meer soldaten uit Heteren zijn omgekomen in de oorlog. Zo kwam ik uit bij Gerrit Jan de Man. En hij blijkt ook nog familie te hebben in Heteren.”

Quote Als iemand niets zegt bij een emotioneel moment is het meestal goed. En ze waren stil. Daar doe je het voor. Mark van Eldik, Oranjecomité Heteren

Vanavond zullen er in ieder geval drie familieleden van Gerrit Jan aanwezig zijn, waaronder Harry de Man en zijn neef Johan. Zij mochten het ontwerp van het bord van te voren al zien. ,,Als iemand niets zegt bij een emotioneel moment is het meestal goed. En ze waren stil. Daar doe je het voor. Ik maak me graag hard om dat soort zaken te bereiken. Het is ook heel fijn dat we twee Heterense sponsoren gevonden hebben, Pol Heteren en lasbedrijf Logran.”

Gerrit Jan kwam enkele dagen na het begin van de oorlog, in mei 1940, om het leven bij de gevechten rondom de Grebbenberg in Rhenen. Zijn lichaam is nooit gevonden. Het bord krijgt een plek tegenover Leeuwerikstraat 9, waar Gerrit Jan gewoond heeft.