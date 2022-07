Hoe huishoudster An verrassend uitbaatster werd van Oosterhouts café De Leeuw

Thijmen (11) uit Oosterhout is de nieuwe kinderbur­ge­mees­ter van Overbetuwe

ELST/ OOSTERHOUT - Hij is nog niet in functie. Dat komt pas na de officiële installatie op donderdag 14 juli. Maar Thijmen Wien wordt de nieuwe kinderburgemeester van Overbetuwe. De 11-jarige jongen uit Oosterhout neemt het stokje over van Eva Gül uit Herveld.

3 juli