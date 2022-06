Hoge temperatuur enige handicap op enthousiast ontvangen jubileumconcert St. Caecilia

Overbetuwe ziet af van invoering toeristen­be­las­ting: ‘Uitstel zou tot afstel moeten leiden’

ELST - Overbetuwe ziet af van de invoering van toeristenbelasting in 2023. Ook buigt de gemeenteraad zich over de vraag of het zinnig is die belasting later alsnog in te voeren.

24 juni