Horecagigant Humphrey's kiest voor centrale keuken in Bemmel en wil kas

BEMMEL - Een pand op bedrijventerrein Houtakker in Bemmel wordt de nieuwe thuishaven van restaurantketen Humphrey’s . Vanuit die centrale keuken wordt een groot deel van de etenswaren voorbereid, voordat het naar de restaurants in het hele land gaat.

„We zijn een keten en willen in al onze restaurants dezelfde kwaliteit waarborgen. Dat gaan we doen vanuit Bemmel”, zegt Esther Boon van Humprey’s. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen, zodat de centrale keuken over een paar weken klaar is. Hoeveel banen dit oplevert, was gisteren nog niet duidelijk.

Humphrey’s staat bekend om het 3-gangen keuzemenu voor een vaste prijs en heeft negentien vestigingen in Nederland, waaronder in Arnhem en Nijmegen. De horecagigant werd 27 jaar geleden opgericht door Rob Adriaanse, ook de huidige eigenaar. Het hoofdkantoor bevindt zich in Nijmegen.

Quote Dit is een kans voor de tuinders met gedeelte­lij­ke lege of geheel lege kassen Woordvoerder gemeente Lingewaard

Telen in leegstaande kassen

Naast een centrale keuken wil Humphrey’s ook groenten en kruiden verbouwen in leegstaande kassen in tuinbouwgebied NEXTgarden, de nieuwe naam voor kassencomplex Bergerden. Dat tuinbouwgebied zit in het slop, omdat er minder kwekers naartoe gingen dan gedacht. Gemeenten boekten miljoenen verlies op de grond.

