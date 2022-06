HPC Zetten ontruimd na kleine brand; school hoopt vanmiddag her-examens te hervatten

UPDATEZETTEN - In Zetten is het Hendrik Pierson College (HPC) ontruimd vanwege rookontwikkeling na een korte brand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Op de bovenverdieping van de school is op één van de toiletten een handdoekrol in brand gestoken, laat directeur Gijs Beekhuizen weten. ,,Het mag nauwelijks brand heten, en het vuur is al geblust. Maar de rookontwikkeling is wel zo hevig geweest dat we de school moesten ontruimen", zegt Beekhuizen.

De brandweer voerde om 13.00 uur een controle uit in de school en Beekhuizen ging er vanuit dat de lessen rond 14.00 uur weer opgepakt kunnen worden. ,,Belangrijk omdat er ook her-examens op de agenda staan, maar nu gaan we er van uit dat die om twee uur gewoon door kunnen gaan.”

Geen gewonden

Beekhuizen noemt het voorval vooral vervelend. ,,De rook en troep die het geeft is heel lastig en je school moeten ontruimen is ook niet iets waar je op zit te wachten. Maar dat is allemaal goed verlopen en we zijn in overleg met de brandweer over het weer binnentreden van het gebouw. Het is nu wat chaotisch, maar ik ben vooral blij dat er geen gewonden zijn, er hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.”

,,De handdoekrol is door iemand aangestoken, daar draai ik verder niet omheen.”

Wie er voor de brand verantwoordelijk is, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook de politie is ingeschakeld om onderzoek naar de toedracht en mogelijke dader te doen.



De school laat weten dat de her-examens om twee uur zoals verwacht door konden gaan.