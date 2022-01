Huis-aan-huisbrief over vaccineren van kinderen zorgt volgens gemeente Lingewaard voor ‘twijfel’ over juiste informatie

HUISSEN / BEMMEL - In Huissen wordt een huis-aan-huis brief verspreid waarin vragen worden gesteld over het nut van het vaccineren van gezonde kinderen. De folder zorgt voor twijfel, stelt de gemeente Lingewaard.

In de brief, met een flyer, worden vraagtekens gesteld bij het vaccineren van gezonde kinderen tegen het coronavirus. Hoe vaak de brief in Huissense brievenbussen is beland, is niet bekend. ,,Na navraag bij de GGD weten we wel dat de brief ook elders is verspreid”, zegt een woordvoerder van de gemeente Lingewaard donderdagmiddag.

Naar aanleiding van de folder roept de gemeente haar inwoners op zich goed te laten informeren over het coronavaccin. ‘Soms zorgt informatie voor meer twijfel. Een voorbeeld is de brief en flyer die sommige inwoners in Huissen kregen over het vaccineren van kinderen', schrijft de gemeente onder meer op Facebook en Twitter.

In de eerstvolgende editie van de gemeentepagina in de lokale krant wordt de oproep ook gedeeld.

Huissense ouders

De woordvoerder van de gemeente benadrukt dat iedereen vrij is om zich wel of niet te laten vaccineren. ,,Dat geldt ook voor hun kinderen. Wel hechten we waarde aan goede informatie.”

De auteurs van de folder zijn ouders uit Huissen en verenigd met ‘Wij de Ouders'. Dat is een collectief dat naar eigen zeggen onder meer wil ‘waken’ dat de ‘vrijheid, gezondheid en ontwikkeling van onze kinderen’ wordt ‘aangetast door onwetenschappelijke en ongefundeerde coronamaatregelen op scholen’.

In de brief, met op de achterkant tien ‘belangrijke feiten’ over het vaccin, worden ouders opgeroepen zich te informeren over het al dan niet laten vaccineren van kinderen. ‘De lange termijn gevolgen voor bijvoorbeeld vruchtbaarheid, reactie op medicijnen en de algehele gezondheid zijn onbekend voor iedereen', staat er. Ook stellen de ouders de kans dat gezonde kinderen ernstig ziek worden of overlijden door corona ‘zeer klein’ is.

Mensen met vragen over het vaccin kunnen volgens de gemeente bellen met de Twijfeltelefoon of bijvoorbeeld surfen naar de website van de GGD Gelderland-Midden.

