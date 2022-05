Huiskamer van Heteren krijgt langzaam vorm: ‘een ruimte voor, maar vooral ook door het dorp’

HETEREN - Een dorpsbibliotheek die zes dagen per week open is, maar vooral een ontmoetingsplek waar heel Heteren het gezicht laat zien. De contouren van de Huiskamer van Heteren worden langzaam zichtbaar.

Eind dit jaar wordt de nieuwbouw langs de Flessestraat in Heteren opgeleverd, een nieuw appartementencomplex, woningen en vooral 1300 vierkante meter aan winkelruimte op de begane grond. Het geheel moet Heteren weer een echt dorpscentrum geven, met in het hart de Huiskamer van Heteren.

Samenwerking met bibliotheek

Die huiskamer bestaat uit ruim 390 vierkante meter, een ruimte waar de bibliotheek een plekje krijgt, maar vooral ook een plek die wordt gedeeld met wat de Huiskamer van Heteren moet worden. De bibliotheek gaat die ruimte samen met de Stichting Open voor Jou exploiteren en zo moet tussen de boeken een ruimte ontstaan waar dorpsbewoners, verenigingen en bedrijven elkaar vinden.

Zes dagen open

,,Een ruimte voor en door inwoners van Heteren’’, vat Bert van Putten, bestuurslid van Open voor Jou, de huiskamer samen. In die woordkeuze schuilt niet alleen hoop, maar ook een opdracht. ,,Want om de huiskamer tot een succes te maken, moeten de deelnemers ook zelf de handen uit de mouwen steken. We willen dat de huiskamer straks zes dagen per week open is, ook in de avonduren. Maar dan moeten er wel mensen zijn om de huiskamer te beheren. Dat doen we deels met professionele krachten, maar er zullen ook vrijwilligers actief moeten worden’’, kijkt Van Putten vooruit.

Veel animo

De eerste tekenen zijn positief, er hebben zich al meer dan vijfentwintig gebruikers aangemeld die allemaal gebruik willen maken van, en een rol willen spelen in de huiskamer. Deze week was er een aftrapbijeenkomst in de bibliotheek in de Brede School in het dorp en daar waren al veel van die partijen aanwezig.

Bijvoorbeeld Ziekenhuis Rijnstate dat er een prikpost wil inrichten. Forte Welzijn, Buurtzorg en de Dorpsraad die er een contactpunt willen en spreekuren willen houden. En tal van verenigingen zoals het Oranjecomité, de plaatselijke fotoclub, of camping en kinderboerderij Landgoed Overbetuwe die er willen vergaderen, informatie uitwisselen of activiteiten willen organiseren.

Professionele begeleiding

Voor de huiskamer is 2,4 fte aan professionele begeleiding beschikbaar. Daarbij gaat het om medewerkers van de bibliotheek, maar ook om mensen die personeel met een geestelijke of lichamelijke beperking gaan begeleiden die in de huiskamer een plekje krijgen. Bijvoorbeeld in het horecadeel van de huiskamer, waar koffie, thee en een ‘zeer beperkte kaart’ worden aangeboden. Ook krijgt de huiskamer een zogeheten Dorpsservicepunt met haal en brengservice, een loket voor halen en brengen van pakketjes en een informatiebalie.