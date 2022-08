Huissense dag is druk bezocht, toch zijn de meningen verdeeld: ‘Vroeger makkelijk 400 marktkramen’

Jeugdwerk­loos­heid bijna uitgestor­ven fenomeen in Betuwe: nog maar 130 jongeren tussen Gendt en Gellicum zonder baan

Het aantal WW’ers in de Betuwe is afgelopen jaar met grofweg een derde verder gedaald. Het fenomeen jeugdwerkloosheid is zelfs vrijwel verdwenen: nog maar zo'n 130 jongeren tot 27 jaar tussen Gendt en Gellicum zijn formeel werkloos.

