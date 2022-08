Huissense Dag is druk bezocht, toch zijn de meningen verdeeld: ‘Vroeger makkelijk vierhonderd marktkramen’

Kraampjes met allerlei waren, de terrassen die weer buiten staan, de drukte in de stad. Het is bijna of de twee jaar dat de Huissense Dag niet door kon gaan door corona een boze droom lijken. De geïnteresseerden schuifelen als vanouds door de straten van Huissen. Niet alleen de dag zelf, maar ook het mooie weer lijkt meer mensen te trekken dan verwacht.