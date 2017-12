Hulpsint Cor: ‘Sinterklaas bestaat, als je er maar in gelooft’

Onlangs kreeg hij een Speld van Verdienste van Lingewaard voor onder meer zijn betrokkenheid bij de intocht van de Sint in Gendt. Al dertig jaar is hij de vaste Sinterklaas bij de intocht en deze weken trekt hij als kindervriend door meerdere provincies.



Zijn vrouw Henny schminkte jarenlang mee, zijn dochter Anke assisteert hem nog regelmatig als danspiet. Zoon Wout is er onlangs mee gestopt, na jarenlange trouwe dienst aan de zijde van zijn vader. „Het is voor mij een eer dat ik de rol van Sinterklaas mag spelen. Al van kinds af aan doet het feest me iets. Eerst wilde ik zelf graag piet worden. En toen ik vanwege ziekte iemand als Sinterklaas verving, groeide ik in die rol.”