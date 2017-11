Hunk Rico uit Heteren verovert Azië

Aan de Manhunt International-verkiezing in Thailand nemen de mooiste mannen uit de hele wereld deel. De winnaar ontvangt 10.000 dollar. Ook is er een modellencontract te verdienen ter waarde van 30.000 euro. Of Mallee een kans maakt? ,,Je weet het nooit. Het is appels met peren vergelijken. Ik doe het heel goed bij mensen uit India. Ik heb een kleurtje, in combinatie met grote, westerse ogen. In India houden ze daarvan. Ik hoop dus dat er iemand uit India in de jury zit. Maar ik zal vooral mijn best moeten doen.’’



Om in topvorm te blijven bezoekt Mallee, die eerder op de School voor Jong Talent in Den Haag zat, elke dag Sjabbens Sports & Health in Heteren. ,,In de ochtend cardio, in de avond krachttraining. Heel af en toe sla ik een keer over, als ik een fotoshoot heb bijvoorbeeld.’’