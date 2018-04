'Iedereen leeft intens mee. Niemand snapt wat je doormaakt'

In najaar kijken of aantal grazers bij Gendt voldoende is

14:47 GENDT - De Gendtse Polder wordt begraasd door iets meer koeien en paarden dan de 35 dieren die Staatsbosbeheer in gedachten had. In het najaar wordt bekeken of het aantal dieren toereikend is voor het begrazen van het een hectare metende terrein. Mogelijk wordt het aantal dan naar beneden bijgesteld.