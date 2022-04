In 1950 heel bijzonder: de eerste zelfbedieningszaak in Oosterhout

Zelfbedieningszaak. Zo wordt een supermarkt tegenwoordig niet meer genoemd. In 1950 nog wel. Met een heel wat beperkter assortiment dan je nu in de winkels van de grootgrutters aantreft. Oosterhout was er niettemin maar wat blij mee dat Jo en Cor Aarns de winkel openden.

Basis voor het artikel was een verhaal dat Jo Aarns had geschreven over de spekrokerij van zijn vader in Herveld en de ontwikkeling van de kruidenierswinkel op de hoek van de Peperstraat en Oosterhoutsestraat in Oosterhout. Jo Aarns is in 1922 in Herveld geboren en overleed in 2012.