In Betuwe heerst op Koningsdag weer een ouderwetse sfeer: ‘We zijn zo blij dat ’t weer kan’

In Zetten heeft Lieve Krechting (7) de sieraden voor de Koningsdagverkoop zelf in elkaar geknutseld. Die vinden gretig aftrek. ,,Ik heb kettingen, armbanden en oorbellen gemaakt. Dat is leuk om te doen. Het zijn er nu een stuk op twintig. Van het geld koop ik nieuwe spullen om armbanden van te maken.”