In de Hemmensestraat hangt de vlag bijna overal op de kop: ‘Zo deden boeren het in vroeger tijden ook’

Provincie over omgekeerde vlaggen: ‘Laten we even hangen als verkeers­vei­lig­heid niet direct in gevaar is’

De provincie Gelderland laat omgekeerde Nederlandse vlaggen even hangen ‘als er geen acuut gevaar is voor de verkeersveiligheid'. Wel gaat ze met initiatiefnemers in gesprek. De blauw-wit-rode vlaggen zijn overal in Gelderland te zien en maken onderdeel uit van het boerenprotest.

13 juli