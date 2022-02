In Elst en Huissen gloort hoop op carnavalsfeesten: ‘In loop van de week klap erop’

Natte herfst en winter geven Herveldse landbouwer Kees weinig tijd voor de bandenwis­sel

HERVELD – Zo snel als in de Formule 1 gaat het natuurlijk niet: een bandenwissel op het boerenbedrijf. Landbouwer Kees Breunissen rolt deze week een zogeheten Hoge Nok-band naar binnen die net van een van de trekkers op het bedrijf van zijn vader Gerard is verwijderd. Daar komen de reguliere standaardbanden voor in de plaats, een vast gebruik in de landbouwsector.

12 februari