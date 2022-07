Inbraakvrije lente in bijna alle kleinere Betuwse dorpen

In het hele gebied tussen Doornenburg aan de oostzijde en het stadje Asperen aan de westzijde - met in totaal 270.000 inwoners - werden gedurende de maanden april, mei en juni in totaal 47 woningbraken gepleegd of pogingen daartoe ondernomen. In het eerste kwartaal waren dat er nog 72, maar ook dat was in vergelijking met de afgelopen tien jaar al een vrij laag aantal.

De daling tussen het eerste en tweede kwartaal van dit jaar komt geheel op conto van de vijf gemeenten in Rivierenland. Die namen in januari, februari en maart nog 46 van die 72 inbraken voor hun rekening, de afgelopen drie maanden waren er nog maar 24. In de twee oostelijke gemeenten Overbetuwe en Lingewaard daalde het aantal inbraken iets: van 26 naar 23.

Bijzonder aan die 47 inbraken van de afgelopen drie maanden is dat er 34 werden gepleegd in de 5 grootste plaatsen: 9 in Culemborg, 7 in zowel Elst als Bemmel, 6 in Huissen en 5 in Tiel. April was de maand dat het vaakst aan deuren en ramen werd gerammeld.

Van de resterende 13 inbraken werden er 2 in Maurik gepleegd. En waren er woninginbraken in Doornenburg, Haalderen, Herveld, Dodewaard, Ingen, Meteren, Waardenburg, Gellicum, Varik, Ophemert en Gellicum. Wat dus ook betekent dat de overige 51 dorpen - variërend van 211 tot 11.000 inwoners - een inbraakvrije lente hebben beleefd.