Inno en Mirjam zijn klaar met De Engel, restaurant straks in handen van Helène

D66 maakt kieslijs­ten voor de Betuwse gemeenten bekend: Léon Dekkers en Mariëlle de Vries op plek 1

D66 heeft bekend gemaakt wie haar lijsttrekkers zijn bij de gemeenteraadverkiezingen in maart in de Betuwe. Léon Dekkers staat bovenaan de lijst in Lingewaard. Hij woont in het buitengebied tussen Bemmel en Huissen. In Overbetuwe is dat Mariël de Vries. Zij komt uit Oosterhout.

21 november