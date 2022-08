Ja, het rivierwater staat extreem laag. Maar nee, het Drielse Veer is níet uit de vaart. Het veer in Doornenburg gaat er wel uit

UPDATEDRIEL/ HEVEADORP - Bij het Drielse Veer krijgen ze zoveel vragen van klanten of er vanwege de lage waterstand in de Nederrijn nog wel gevaren wordt, dat de stichting zich genoodzaakt ziet een persbericht uit te brengen dat dat toch echt nog steeds het geval is.

De pendeldienst voor fietsers en voetgangers tussen Driel en Heveadorp gaat nog gewoon heen en weer, waar andere veren in het rivierengebied niet meer kunnen varen door het laagwater of slechts voetgangers kunnen meenemen.

Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de ASM1 van de Stichting Stadsblokkenwerf in Arnhem. Die pont kan geen fietsers meer meenemen. Stichting Uiterwaarde haalde noodgedwongen al meerdere ponten uit de vaart, bijvoorbeeld die tussen Dodewaard en Druten.

Veel vragen

Dergelijk nieuws en berichten dat de waterstanden nog steeds lager worden, leidden tot een stroom van vragen aan het bestuur van het Drielse Veer, laat secretaris Frits Witjes weten: ,,Steeds meer mensen vragen per e-mail of we wel of niet varen. Het antwoord is gelukkig volmondig ja!”

Ook als het waterpeil nog verder daalt, verwachten de veerbazen niet in de problemen te komen. ,,Het water staat nu nog 45 centimeter boven het laagterecord, waarbij we ook nog konden varen”, stelt voorzitter Dirk van Uitert. ,,Als het water nog veel verder zakt, kunnen we nog steeds kleine maatregelen treffen.”

Doornenburg wel uit de vaart

Het veerpontje Millingen-Doornenburg wordt vrijdag vanwege het het lage water uit de vaart genomen. Maar het goede nieuws is dat het voetveer Millingen-Pannerden in de vaart blijft. Belangrijk voor wandelaars en fietsers omdat dit voetveer in de route ligt van beroemde wandel- en fietsroutes, zoals het Pieterpad en de EuroVelo Rijn (fietsen langs de Rijn van bron tot monding).

Veerbaas Bruno Kievits bestiert twee veerlijnen voor voetgangers en fietsers: tussen Millingen en Pannerden en tussen de Millingerwaard en Doornenburg. Het veer Millingen-Pannerden kan zoals gezegd door blijven varen omdat Kievits in 2018 heeft laten baggeren.

Zelf uitgebaggerd

,,Er is toen 5000 kuub zand en slib weg gebaggerd en de veerstoepen zijn verdiept, zodat de pont er nog kan aanmeren. Mocht het water nog verder zakken zodat de veerstoepen niet meer te gebruiken zijn, dan kan ik aanmeren bij de pontons”, aldus de veerbaas. Kievits heeft die baggerklus toen uit eigen zak betaald.

Hij vindt dat de gemeente eigenlijk een duit in het zakje moet doen. ,,Deze pontjes zijn ontzettend belangrijk, maar voor de gemeente is het een ver-van-mijn-bedshow”, zei hij eerder in deze krant. ,,Wij zetten toeristen over naar wandel- en fietsroutes. Jaarlijks zijn dat er tienduizenden. Als je dan niets wil meebetalen, heb je het echt niet begrepen.”

Overigens gaat Kievits over een maand met de gemeente om tafel om te praten over een nieuwe exploitatie-overeenkomst, omdat de huidige afloopt. Kievits wil dan ook de kosten van het onderhoud van de vaarweg als gespreksthema inbrengen. Hij is sinds 2003 de exploitant van de beide pontjes. Het veer tussen Millingen en Pannerden vaart het hele jaar door, al gebeurt dat in de winter minder frequent. Het veer Millingerwaard-Doornenburg vaart van april tot en met september