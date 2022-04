Jagers in Angeren worden agrariërs

‘Dorpsdok­ters’ in Dodewaard stoppen na 40 en 22 jaar met praktijk: ‘Misschien gaat deze dokter wel appels plukken’

DODEWAARD - Hij was bijna dierenarts geweest, maar een simpel lot bepaalde anders. Zij wist altijd al dat ze de geneeskunde in wilde. Samen runden ze jarenlang dé huisartspraktijk in Dodewaard. Tijd om te stoppen.

12 april