Jan geloofde eerst niet in hortensia’s, maar zijn vader wel: ‘Hij had het goed gezien’

Betuwe in BusinessDe Betuwe is in trek als vestigingsplek voor bedrijven. In deze rubriek zetten we wekelijks ondernemers in de spotlights. Aflevering 38: Bertha’s Hof in Valburg, bekend in binnen- en buitenland.

Hortensia’s zo ver het oog rijkt? Zo groot is Bertha’s Hof nou ook weer niet, maar veel scheelt het niet. Wie hortensia’s in zijn tuin wil zetten, heeft bij de Valburgse handelaar keus in overvloed. Om precies te zijn uit bijna 150 verschillende variëteiten. Kleurige planten tussen 20 en 80 centimeter hoog en geprijsd tussen 5 en 35 euro.

Geboren Valburgenaar Jan van Noordenburg heeft er een dagtaak aan. ,,Een jaar of twintig geleden is mijn vader er als hobby mee begonnen. Hij zag er handel in. Ik heb mijn vader er nog om uitgelachen toen. ‘Daar komt toch niemand voor?’, zei ik hem. Maar hij had het toch goed ingeschat.”

Geen scholieren

Zijn zoon stapte er zelf zo rond 2010 in. ,,Drie jaar geleden is mijn vader er compleet mee gestopt. Bij elkaar staat hier ongeveer 1500 vierkante meter aan hortensia’s en daar blijft het ook bij. Dit is zonder personeel net bij te houden. Heel af en toe roep ik wel wat hulp in. Van mijn vader weet ik dat zich vroeger wel eens scholieren aanboden voor vakantiewerk, maar ik zie ze nooit.”

Door de hoge temperaturen deze zomer moet er vaker gesproeid worden. ,,Hortensia’s kunnen wel tegen hitte, alleen zijn ze dan wat eerder uitgebloeid. Normaal gesproken staan ze in bloei van half juni tot eind augustus en dan nog blijven de meeste soorten tot oktober mooi.”

Naar Castricum en Bremen

Juist vanwege de grote keuze heeft Bertha’s Hof naam gemaakt tot ver buiten de Betuwe. Grotere bestellingen levert Jan van Noordenburg desgevraagd ook aan huis af. ,,Deze week moet ik nog naar Castricum en onlangs ben ik zelfs helemaal naar Bremen gereden voor een bestelling. Zo gespecialiseerd in hortensia’s is ook bijna geen enkel ander bedrijf in Nederland.”

Het bepalen van de inkoop begin van het jaar is voor Jan van Noordenburg steeds opnieuw een heikel punt. ,,Meestal koop ik zo’n 10.000 kleine exemplaren in die we dan opkweken. Die proberen we dan in de loop van het jaar kwijt te raken. De afgelopen twee jaar lukte dat heel goed, maar dit jaar loopt het een stuk minder. Dat heeft met corona te maken. Iedereen zat thuis en ging daarom wat aan de tuin doen. Nu iedereen weer op vakantie kan, komt de tuin blijkbaar even op het tweede plan.”

Zelf kan de Valburgenaar er samen met vrouw en kinderen hooguit eens een weekje tussenuit. ,,Zo lang mijn ouders nog mee kunnen, verzorgen zij dan even de planten. Anders moet ik de zaak maar eens een weekje dicht doen. Al moet ik ook dan nog altijd iemand vinden om de hortensia’s water te geven. Zeker met dit weer.”