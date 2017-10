Jeroen moest in militaire dienst, maar werd aangerand tijdens de keuring

Linssen zat bepaald niet te wachten op zijn dienstplicht. Sterker nog, de in 1950 geboren Linssen had er alles voor over om niet het leger in te hoeven. ,,Ik in het leger? Leren hoe je op andere mensen moet schieten? Daar ben ik totaal niet voor geschikt. Dat wil ik absoluut niet.”



Eind jaren 1960 kreeg hij nog uitstel van de dienstplicht vanwege zijn studie, maar in 1970 ontkomt hij er niet aan en wordt hij opgeroepen voor een keuring. ,,Het was niet de eerste keer dat ik opgeroepen werd voor een keuring. Het was wel de eerste keer dat ik zelfs mijn onderbroek niet aan mocht houden.” Die dag in oktober 1970 moest Linssen zich melden in Utrecht. In de Kromhoutkazerne. Hij woonde in die jaren vlakbij Arnhem en ging met de trein. ,,De keuring was in een klein kaal kamertje. Een stoel in de hoek waar ik mijn kleren op moest leggen en vervolgens moest ik gaan liggen op de onderzoeksbank.”