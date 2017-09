Jeroen uit Driel zorgt voor zijn chronisch zieke Danielle

Ziektewet

Danielle was bureaumanager bij een opleidingsorganisatie in Arnhem, maar in 2013 ging ze de ziektewet in. Werken gaat niet meer, ze is voor tachtig tot honderd procent arbeidsongeschikt verklaard. Als ze ziek is, wordt ze verzorgd door Jeroen, die bij een zorgverzekeraar werkt in Eindhoven. ,,Mijn leidinggevende en directe collega's weten van onze situatie. Gelukkig kan ik, als de thuissituatie daar om vraagt, iets later komen of iets eerder naar huis gaan. Dan haal ik de uren later in. Ik werk ook regelmatig thuis. Gelukkig wordt daar geen probleem van gemaakt.’’