Jeugdwerkloosheid bijna uitgestorven fenomeen in Betuwe: nog maar 130 jongeren tussen Gendt en Gellicum zonder baan

Het aantal WW’ers in de Betuwe is afgelopen jaar met grofweg een derde verder gedaald. Het fenomeen jeugdwerkloosheid is zelfs vrijwel verdwenen: nog maar zo'n 130 jongeren tot 27 jaar tussen Gendt en Gellicum zijn formeel werkloos.

In de zeven Betuwse gemeenten ontvingen op 1 juli, het halfjaarlijkse meetmoment, 2044 inwoners een WW-uitkering. Daarvan wonen er 420 in Tiel, 368 in Lingewaard, 342 in Overbetuwe en 323 in West Betuwe. Verder telt Culemborg momenteel 261 WW’ers, Buren heeft er 213 en Neder-Betuwe sluit de rij met 117.

Afname tussen 30 en 40 procent

Neder-Betuwe kende de afgelopen twaalf maanden, dus van 1 juli vorig jaar tot 1 juli jongstleden, ook de grootste daling: 40 procent. De andere zes Betuwse gemeenten kenden allemaal afnames tussen de 30 en 38 procent. Het verbeeldt de krapte op de arbeidsmarkt, waar veel sectoren met personeelstekorten kampen.

De verdeling tussen mannen en vrouwen is zeer wisselend: Tiel, Buren, West Betuwe en Lingewaard kennen meer vrouwelijke dan mannelijke WW’ers, in Neder-Betuwe, Overbetuwe en Culemborg is dat andersom.

Nog maar 130 27-minners in de WW

Opvallend is dat er nauwelijks meer jongeren van onder de 27 jaar zijn die een werkloosheidsuitkering ontvangen: nog maar zo'n 130. Tiel is op dat gebied koploper, maar daar zijn het ook niet meer dan 38 jeugdige personen. In Neder-Betuwe staan zelfs minder dan tien 27-minners te boek als WW’er.

Overigens zijn er meer Betuwenaren die al langere tijd aan de kant staan. Een WW-uitkering wordt - afhankelijk van het aantal gewerkte jaren - tot maximaal twee jaar betaald. Wie nog langer werkloos is, vervalt naar de lagere bijstandsuitkering. Die aantallen worden in een later stadium bekend.