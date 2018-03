Johan Derksen wil heldenverering in geboortedorp Heteren

Verse aardbeien nu al in fruitautomaten

12:47 DOORNENBURG - De fruitautomaat aan de Pannerdenseweg in Doornenburg is sinds kort weer gevuld met verse aardbeien. En dat terwijl het aardbeienseizoen pas halverwege april begint. „Voor ons is dat eigenlijk al laat”, zegt Arno de Beier. Hij heeft een kwekerij in Doornenburg. „We lopen altijd voorop, maar door het koude weer lopen we een paar dagen achter.”