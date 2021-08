Jongen (11) komt onder maaier terecht en raakt zwaargewond

Huissense ‘mi­ni-Pinkpop’kan doorgaan met twee keer zoveel bezoekers: ‘Enthousi­ast en opgelucht’

4 augustus HUISSEN – Festival Under The Milky Way in Huissen kan ook dit jaar doorgaan. Met twee keer zoveel bezoekers als vorig jaar. Zo zijn er in september verdeeld over twee dagen 1500 bezoekers welkom. Per dag komen er 750 festivalgangers. Het aantal dat volgens het kabinet maximaal is toegestaan.