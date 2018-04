Jongen van 15 jaar is slachtoffer dodelijke aanrijding op dijk bij Randwijk

Bij Gendtse slagwerk­groep gaat het morgen om de muziek, niet om de show

11:18 GENDT - Het is voor de Gendtse slagwerkers van St. Caecilia uit Gendt even wennen. Als ze meedoen aan een concours, draait het om muziek én show. Maar morgen, tijdens het Open Nederlands Slagwerk Kampioenschap (ONSK) in het Schaffelaartheater in Barneveld, gaat het op de manier van The Voice Of Holland. De jury hoort beide groepen aan, zonder te weten naar welke groep ze luistert.