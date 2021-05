Jongeren uit 'generatie C’ over leven na de vaccinaties: ‘Ik zou er relaxter en soepeler instaan’

Basis­school De Elstar dicht door veel coronage­val­len; ‘Vandaag zaten de kinderen weer voor hun laptop’

30 april ELST - Basisschool De Elstar in Elst is vanwege een groeiend aantal coronabesmettingen gisteren met onmiddellijke ingang gesloten. Dat gebeurde nadat woensdagavond één leerling uit een nieuwe groep positief was getest. Eerder al waren veel besmettingen aangetroffen in een eerste groep die bestaat uit circa 60 leerlingen.