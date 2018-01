Jongetje (7) overleden bij ongeval op A325 bij Ressen, gezinsleden gewond

Dat gebeurde in de richting Arnhem ter hoogte van het knooppunt Ressen.



De andere drie gezinsleden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het gezin is volgens een woordvoerder van de politie afkomstig uit Bemmel.



De auto is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en op de kop in een sloot beland. Ook zijn enkele bomen geraakt. Hulpdiensten rukten massaal uit, ook een mobiel medisch team per traumahelikopter kwam ter plaatse. De verbindingswegen richting de A15 waren enige tijd dicht.