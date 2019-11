Kasper heeft schepen als buren: ‘Een put onder het kleed, voor als het hoogwater toch komt’

‘Dat gebrom in de verte, dat komt van schepen op de Waal. Dat zijn mijn buren. Het lijkt dichtbij, maar de wind draagt het geluid. Wel fijn hoor, je valt ervan in slaap. Vroeger waren de motoren zwaarder en klonk het geluid anders, veel harder. Ging het van plop, plop, plop. Soms voelde je het huis trillen. Nu nauwelijks nog. Héél soms hoor ik een kleine trilling van een kopje, meer niet.



Overigens is het allemaal niets vergeleken met 1995. Om de dijk te verzwaren werden er enorme damwanden in getrild. Met een gewéld! Het leek wel een aardbeving, geloof me, Groningen was er niets bij. Het huis was er daarna zo slecht aan toe, verzakt richting de rivier, je kon door de kieren kijken. In de gevel zat een joekel van een scheur.