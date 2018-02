Kasteel Doornenburg verandert in walhalla voor Harry Potter-fans

Kasteel Doornenburg verandert op 14 april en 12 augustus in Zweinstein, de hogeschool voor hekserij en hocus-pocus. De organisatie hoopt op meer dan duizend bezoekers per keer. ,,Er zijn voor beide dagen 1.500 kaarten beschikbaar. Het is de eerste keer dat we in Doornenburg een dergelijk evenement houden, dus het is afwachten'’’ vertelt Erwin Meurs, eigenaar van het organiserende Lemistore.

Lemistore is een grote online webshop in Almere, gespecialiseerd in Harry Potter-artikelen. Vorig jaar hield het bedrijf voor het eerst een meeting voor Harry Potter-fans. ,,Dat was bij ons in Almere. Eigenlijk wilden wij dat dit jaar weer doen, maar de gemeente vond de locatie, een industrieterrein, daarvoor niet geschikt. Daarom wijken we uit naar Doornenburg’’, aldus Meurs, die blij is met het kasteel. ,,Eigenlijk past deze locatie ook beter bij het Harry Potter Event. Het Kasteel is prachtig. Wij regelen een touringbus die vanuit Almere naar Doornenburg rijdt.’’

Boterbier

Fans van Harry Potter, en die zijn er volgens Meurs genoeg in Nederland, kunnen op 14 april en 12 augustus in Doornenburg deelnemen aan een workshop toverstaf maken en boterbier proeven (populaire drank uit de Harry Potter-reeks). Ook kunnen ze schaken en dammen met de speciale stenen, stukken en borden uit de Harry Potter-films of op de foto met Dumbledore, Hermelien en Hagrid, karakters uit het boek van der Engelse schrijfster J.K. Rowling. Het gaat niet om de acteurs uit de films, maar om Nederlandse dubbelgangers. Meurs: ,,Wat wij vorig jaar in Almere merkten; Harry Potter-fans vinden het erg leuk elkaar te ontmoeten. Ze delen dezelfde interesse en raken daarover in gesprek.’’

Of het Harry Potter Event in Doornenburg een blijvertje wordt? Het zou kunnen, aldus Meurs. ,,Uiteraard vindt er een evaluatie plaats. Wat vinden wij als organisator ervan en wat vindt het kasteel als gastheer? De intentie om vaker iets met elkaar te doen is er nu wel.’’