Kasteel Doornenburg, voor even het Zweinsteinkasteel

Dat Harry Potter erg belangrijk is in de levens van veel mensen, werd zaterdag op Kasteel Doornenburg duidelijk. Of eigenlijk was het voor even het Zweinsteinkasteel, de hogeschool voor hekserij en hocus pocus. Het evenement was binnen no-time uitverkocht, waardoor het met 1.500 mensen een drukte van belang was. En dat was precies het idee van het organiserende Lemistore, een grote onlinewebshop in Almere die gespecialiseerd is in Harry Potter-artikelen.