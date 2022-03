Katholieken bestormen huis dominee in Angeren; huzaren rekenen oproerkraaiers in

Historie der BetuweOnvergetelijke gebeurtenissen, markante personen en historische gebouwen. De historische kringen in de Betuwe hebben daarover een schat aan informatie. Deze week: gevecht om de kerk in Angeren.

Het huis van de dominee in Angeren wordt bestormd. Het zal je maar gebeuren. Tegenwoordig is dat geheid landelijk nieuws. De dominee schrijft er in dit geval zelf pas drie jaar later over. Het is een incident uit de achttiende eeuw. Het nieuws heeft hij uit tweede hand. De man is op het moment van de aanval namelijk niet thuis.

Voorzitter Harry Arends van de Historische Kring Angeren heeft het verhaal opgeduikeld. De basis daarvoor is de Canon van Lingewaard.

Een opgewonden menigte katholieken uit Angeren valt het huis van de dominee Johannes Judocus Cock aan in oktober 1798. Cock is geboren op 9 mei 1743 in Duisburg en predikant. Eerst in Lobith, daarna in Angeren.

In Elst achter de tralies

De aanval komt niet uit de lucht vallen. De regering maakt in 1798 bekend dat de kerken voortaan toebehoren aan de grootste geloofsgemeenschap in een plaats. En katholieken hebben dan in Angeren de overhand. De inwoners van Angeren nemen een voorschot op dat besluit en vallen dus het huis van de dominee aan. De man schrijft later hoe de indringers ‘onder yselyk geschreeuw en gejuich doodelyke schrik en vrese bij den huysgenooten aangejaagt hebben’.

De dominee haalt de sterke arm erbij. Zo’n 25 huzaren weten de oproerkraaiers in de kraag te grijpen en in Elst achter de tralies te zetten. Dat duidt erop dat betrokkenen weten wie er bij de aanval betrokken zijn geweest.

Het is natuurlijk wel een incident met een geschiedenis vooraf. Dan moeten we wel twee eeuwen terug. In 1579, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, kiest het bestuur van het gewest Gelre voor aansluiting bij de opstand tegen de Spaanse koning Filips II. Calvinisten nemen bij die opstand steeds vaker het voortouw.

Katholieken raken kerk kwijt

De Reformatie van de zestiende eeuw is een reactie op misstanden in de rooms-katholieke kerk. Reformatoren als Luther en Calvijn bekritiseren katholieke leerstellingen. Op het platteland wordt vanaf 1580 de uitoefening van de katholieke eredienst verboden. De kerken gaan over naar een handjevol calvinisten. Zo raken de katholieken in Angeren ‘hun kerk’ kwijt.

Een dag na de bestorming van het huis breken boze katholieken van Angeren de kerk open en smijten ze de bijbel naar buiten. Het lijkt alsof ze met deze drieste acties hun gram willen halen voor de twee eeuwen dat het calvinisme de ‘heersende godsdienst’ is geweest.

Of de oproerkraaiers gestraft zijn, is onbekend. De dominee blijft er kalm onder. Hij blijft in Angeren tot zijn overlijden in 1818. Hij is dan 74 jaar.

Tegenwoordig gaan katholieken en protestanten in Angeren vredig met elkaar om. De oecumene wordt er omarmd. Nu in de katholieke kerk in Angeren geen vieringen meer gehouden kunnen worden, mogen ze daarvoor gebruik maken van de protestantse kerk. Een prachtig voorbeeld van samenwerking.