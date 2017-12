Bemmel geteisterd door kerstversiering-dieven

Heteren doneert massaal voor kin­der­speel­week: 10 mille

11:18 HETEREN - De Fun4KidsWeek in Heteren bestaat in 2018 tien jaar en de vrijwilligers willen dat groots vieren met de kinderen. Vandaar dat er nu via Overbetuwe Doet geld wordt ingezameld: de teller staat al op bijna 10.000 euro.