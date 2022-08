Kinderdorp Angeren geen week maar twee dagen door tekort aan bestuursleden

ANGEREN - Volop vertier in Angeren tijdens het Kinderdorp dat na twee jaar corona weer plaatsvond. Wel anders dan anders, want het was maar twee dagen.

Door een tekort aan bestuursleden was het gratis kinderdorp pal naast de Rijndijk in Angeren niet zoals gebruikelijk een week, maar alleen zaterdag en zondag. Hutten werden er ook niet gebouwd. De hamers en spijkers konden de kinderen dus thuis laten. Al leek ze dat niet zoveel te deren.

Quote Het zou jammer zijn als het hierbij blijft. Hopelijk volgen er nóg veertig jaar Kim Kerkman, Organisator

Zeven bestuursleden

,,Je verdwijnt uit beeld als je niet aanwezig bent. We wilden dus toch iets organiseren, maar geen hele week”, zegt organisator Kim Kerkman. ,,We zijn nu met zeven bestuursleden. Na dit jaar stoppen er een paar, waaronder ik. Daarmee vertrekt ook een deel van de ervaring binnen de organisatie. En dan wordt het wel lastig om met vier of vijf man een hele week te organiseren. We kunnen er dus nog wel drie of vier gebruiken.”

Vanwege het tekort benaderden Kerkman en de andere organisatoren afgelopen weekend dan ook de vele vrijwilligers en ouders van de spelende kinderen om in het bestuur te treden. Er lagen aanmeldformulieren klaar voor de geïnteresseerden. Ook op sociale media werd actief gezocht naar versterking.

,,Dit was de 41e editie van het kinderdorp. Doorgaans trekt het tussen de 250 en 300 kinderen. Het zou jammer zijn als het hierbij blijft. Hopelijk volgen er nóg veertig jaar. Dat is in ieder geval wel onze insteek”, aldus Kerkman.

Safarifeest

Het kinderdorp bestond zaterdag onder meer uit spelen in een luchtkussenparadijs en kookactiviteiten. In de avond was er een speurtocht en verkleed safarifeest. Safari was ook het thema van het hele weekend. Zondag ging het vertier verder met onder meer een mudrun en ijs. Het feest werd zondagmiddag afgesloten met een zeepfestijn en voor de ouders een hapje en drankje.

Aanmelden als bestuurslid kan op kinderdorpangeren.nl

Volledig scherm Waterpret tijdens het Kinderdorp in Angeren. © David van Haren