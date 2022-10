Kinderen in Elst bekogeld met vuurwerk, jongen van 11 loopt brandwonden op

Wil (71) heeft een ‘gi­ga-probleem’, want wie betaalt de stroom voor haar zuurstofap­pa­raat?

In 24 uur tijd gaat er 4 liter zuurstof via een apparaat haar longen in. Ze kan niet zonder. Maar de zuurstofmachine vreet het tegenwoordig zo kostbare stroom. Wie gaat de stroomrekening betalen als straks de tarieven verder omhoog gaan?

14 oktober