Kinderen planten bomen voor groener glastuinbouwgebied: ‘Je ziet hier nu alleen veel glas en kaarsrechte wegen’

Veel glas

Dat gebeurde op een weiland langs de Huissensedijk op landgoed Groot Holthuizen in Huissen, de polder Gendtse Waard, naast steenfabriek Rodruza en bij de Biogascentrale in Bemmel. ,,Dat is een bijzondere locatie”, zegt Berns. ,,Ik het begin klaagden omwonenden over stankoverlast. Daar wordt aan gewerkt. Wij kwamen met de beheerder in contact en hij wilde de omgeving vergroenen. Daar werken wij graag aan mee want in dit vlakke gebied is weinig groen te vinden. Je ziet hier alleen veel glas en kaarsrechte wegen.”