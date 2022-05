Kinderen uit Oekraïne krijgen les in Elst in Zetten: gemeente trekt er 50.000 euro voor uit

Voorlopig gaat het om negen kinderen in Zetten en twaalf in Elst. De kinderen worden daar ondergebracht op bestaande basisscholen. Het rijk draait op voor de rekening, die 11.000 euro per kind per schooljaar bedraagt. Dat bedrag voorziet niet in de opstartkosten en die bedragen op dit moment 36.000 euro. Mochten er meer leerlingen komen, dan loopt dat bedrag nog op. Vandaar dat Overbetuwe 50.000 euro heeft gereserveerd.