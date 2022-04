Kleedjesmarkt Elst gaat niet door, te weinig vrijwilligers: ‘Dit was niet verantwoord’

De Oranjevereniging Elst had het zo mooi opgeschreven in het veiligheidsplan voor haar aanvraag. Jan Nielen, voorzitter van de lokale Oranjevereniging, is dan ook teleurgesteld dat de markt niet doorgaat.



,,We hoopten op veertien vrijwilligers, maar nu bestaat de groep uit maar zes personen. En dan reken ik de vrijwillige verkeersregelaars waar ik op hoopte nog niet mee. We hebben alle hulp echt nodig. We moeten de weg vrij houden van kleedjes, zodat eventuele hulpverlening er door kan, fietsers in de mensenmassa wegsturen, beschikbaar zijn als er een kind kwijt is.”