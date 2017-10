Komst motorbendes in Lingewaard voorkomen met koffie en waarschuwing

VIDEO Verdachte miljoenenfraude (81) genoemd in Panama Papers

11 oktober BEMMEL - De 81-jarige man die dinsdag in Gennep is gearresteerd in een grote witwaszaak, is de in Bemmel geboren Hermanus van O. Zijn 61-jarige vrouw, de in Taiwan geboren Chun L, werd eveneens aangehouden. Het echtpaar heeft naar schatting voor ruim 40 miljoen euro witgewassen.