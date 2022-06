Komst windturbines bij Angeren stap dichterbij: vergaande afspraken om overlast te beperken

ANGEREN/BEMMEL - De gemeente Lingewaard heeft met de initiatiefnemer van de twee windturbines in Angeren vergaande afspraken gemaakt om overlast door geluid of slagschaduw zoveel mogelijk te voorkomen. Daarmee is de komst van Windpark Caprice een stap dichterbij gekomen.

Volgens wethouder Maarten van den Bos (PvdA) gaan de afspraken verder dan wettelijk is vereist. ,,We doen er alles aan om de hinder voor omwonenden zo klein mogelijk te laten zijn. Ik zie dat als een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft maandag het besluit genomen om de gemeenteraad voor te stellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de komst van Windpark Caprice. Dat bestaat uit twee windturbines van maximaal 240 meter hoog op het terrein van steenfabriek Huissenswaard in Angeren. Er wordt al jaren over gepraat.

Schone energie

De turbines hebben elk een vermogen van zeven megawatt en leveren samen stroom voor ongeveer 15.000 huishoudens. Daarmee leveren ze volgens Van den Bos ook een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de gemeente Lingewaard en het opwekken van schone energie. Hieraan geeft het college de komende jaren hoge prioriteit.

Van den Bos weet dat er bij veel inwoners van Angeren, Doornenburg en aan de overzijde van de Nederrijn in het Liemerse Loo grote weerstand is tegen de komst van het windpark.

Inspraakprocedures leverden tientallen bezwaren op. Daarom heeft het college, aldus de wethouder, strenge extra voorschriften in de vergunning opgenomen die verder gaan dan de wet vereist. De initiatiefnemer is daar volgens Van den Bos mee akkoord gegaan.

Stoppen

Een van die omwonenden, Thecla van Schalkwijk, vindt dat de gemeente lang niet ver genoeg gaat. ,,De gemeente moet goed voor haar burgers zorgen. Als zij niet in staat is met iets beters te komen, dan moet ze stoppen met dit proces. Dit kun je de burgers niet aandoen.”

De windturbines in Angeren zullen minder brongeluid produceren dan wettelijk is toegestaan, bezweert Van den Bos. Dat is een van de aanvullende voorschriften in de vergunning voor de bouw van de windturbines van het college. Het gaat om geluid waarmee woningen die het dichtst bij de turbine staan te maken krijgen. ,,In vergelijking met wat volgens de wet mag, accepteren wij in Lingewaard 33 procent minder geluidsbelasting”, zegt Van den Bos.

Die 33 procent komt neer op 1 decibel.

In slaap sussen

Volgens Van Schalkwijk is de bewering onzin. ,,Het klinkt in eerste instantie heel mooi. Maar dit is bedoeld om de omwonenden in slaap te sussen, want de onderbouwing voor deze uitlatingen ontbreekt. Bovendien klopt het niet, want de Raad van State heeft het activiteitenbesluit waarop de wet is gebaseerd onderuit gehaald.”

Daarom mag de gemeenteraad volgens haar niet met het voorstel akkoord gaan. ,,En er moet eerst onderzoek worden gedaan naar de gezondheidseffecten van zo'n megaturbine op de bevolking. Daar is niets over bekend. Daarnaast moet worden gewacht op nieuwe rijksnormen voor windturbines waarbij niet moet worden gekeken naar de geluidsoverlast maar naar welke afstand tussen woningen en windturbines acceptabel is.”

Slagschaduw

In de aanvullende voorschriften staat ook dat de omwonenden geen overlastlast zullen hebben van slagschaduw die over huis en tuin valt. ,,Zodra die bewegende schaduw door de draaiende wieken en de stand van de zon zou ontstaan, wordt de molen stilgezet. Dat kan de ene dag enkele minuten en de andere dag langer of korter zijn. De hinder door slagschaduw is hoe dan ook nul", zegt Van den Bos.

Volgens Van Schalkwijk was die toezegging al eerder gedaan. ,,Bovendien is er hier nauwelijks sprake van slagschaduw.

Volledig scherm Infographic van de molens. © vanRossumDesign

Ook is afgesproken dat de gemeente kan handhaven als er sprake is van een bromgeluid. Van den Bos: ,,Dat is heel vervelend en ontstaat als de turbine kapot is. Hij wekt dan wel de gewone hoeveelheid stroom op, maar ergens in het apparaat is iets stuk. Dat accepteren wij niet. Tot voor kort had je als gemeente niet de mogelijkheid de exploitant te dwingen de turbine te repareren. In de vergunning hebben wij deze verplichting wel opgenomen. Houdt de initiatiefnemer zich daar niet aan, dan kunnen wij handhaven. Van een waarschuwing tot het stilzetten van de turbine.”

Raad van State

De gemeente heeft drie plekken onderzocht waar twee windturbines konden worden neergezet. Een exploitant van de locatie steenfabriek Huissenswaard in Angeren zag daar brood in en meldde zich. In 2019 oordeelde de gemeenteraad hier positief over. Maar door een uitspraak van de Raad van State over de plannen voor een windpark in Delfzijl werd alles anders: de milieueffecten van een windpark zouden niet voldoende onderbouwd zijn.

Quote Wij hadden onze plannen na de uitspraak van Raad van State gewoon kunnen doorzetten, maar vonden dat niet passend naar onze bewoners Maarten van den Bos, Wethouder gemeente Lingewaard

Dat besluit had betrekking op windparken met drie of meer windmolens met een opwekcapaciteit van vijftienmegawatt of meer. Daar viel het plan voor Windpark Caprice in Angeren buiten. Hier zouden immers twee windturbines komen die elk zeven megawatt konden opwekken.

Toelichting

,,Wij hadden onze plannen gewoon kunnen doorzetten, maar vonden dat niet passend naar onze bewoners. Daarom hebben wij aanvullende voorschriften op in de vergunning opgenomen waarmee de gemeente strenger is dan de wet voorschrijft”, aldus de wethouder.

Op 7 juli is er een openbare technische toelichting voor de gemeenteraad over Windpark Caprice. Op 8 september komt de raad op locatie in Angeren om met omwonenden over de plannen in gesprek te gaan. Eind september neemt de gemeenteraad een besluit.