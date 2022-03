Korting zal jeugd zeker verleiden vaker de trein te nemen; ‘Ik houd sowieso niet van drukke treinen’

Ilse Pouwels (14) uit Oosterhout. Zit in de tweede klas havo op OBC Elst

,,Ik ga nooit met de trein, want het is niet nodig. Als ik ergens heen ga, dan ga ik vaak gewoon met de auto met mijn ouders. Met de korting zou ik niet vaker de trein nemen, mij maakt het niet echt uit. Als ik wel met de trein zou gaan, is het wel fijner als het wat rustiger is en niet zo druk. We zijn wel eens met de metro in Parijs geweest, daar is het wel heel druk. Als het ook zo druk is in Nederland, dan is een rustigere trein wel fijn.”

Yannick van Hoek (14) uit Huissen. Zit in de derde klas op OBC Huissen

,,Ik gebruik niet echt vaak de trein. Alles is voor mij best wel dichtbij, dus ik hoef niet vaak de trein de nemen. Ik ga heel af en toe met de trein naar mijn opa en oma, voor de rest ga ik nergens heen met de trein. Het is best wel druk in die trein, dus ik zou bij korting wel voor een rustigere trein kiezen. Ik vind het soms wel vervelend als een trein druk is. Als je rustig in gesprek bent, hoor je de hele tijd geschreeuw en geroep. Dat kan wel vervelend zijn.”

Ingeborg Pronk (19) uit Elst. Doet de studie pabo op de HAN in Nijmegen

,,Ik heb een gratis studenten ov, dus ik rij altijd gratis met de trein op doordeweekse dagen. Als je dagelijks met de trein gaat, dan kan dat wel oplopen qua kosten. Elke dag een paar euro korting is in een totaalplaatje van een jaar wel veel geld dat je bespaart. In het weekend krijg ik 40 procent korting, maar als dat samen gaat met de korting van NS ga ik dat ook wel doen. Ik heb stage en school in Nijmegen, dus dan ga ik altijd met de trein. Ik maak bijna elke doordeweekse dag gebruik van het openbaar vervoer.”

Ráchel Pattikawa (17) uit Elst. Zit in de vierde klas havo op Lyceum Elst

,,Voor mij klinkt het echt als muziek in de oren. Ik houd sowieso niet van drukke treinen. In de trein ben ik gewoon lekker rustig muziek aan het luisteren of eventueel iets aan het doen voor school. Als ik het woord korting hoor, word ik al blij. Voor mij is het een beetje twee vliegen in één klap. Ik vind de trein veel fijner dan de bus bijvoorbeeld. Dus als ik korting zou krijgen, ga ik zeker de trein vaker nemen. Ik zit in Elst op school. Als ik naar de stad ga of een dagje weg, neem ik de trein. Dat is een paar keer per week.’’

