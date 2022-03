Krap behuisde pastoor wil mooier wonen en ruilt met nonnen in statig landhuis

Schutters­gil­de haalt duizenden euro’s op voor Oekraïne tijdens benefiet­avond

GENDT - Het bedrag dat aan het eind van de avond was opgehaald, ging de stoutste dromen van schuttersgilde St. Sebastianus in Gendt ver te boven. Bezoekers hadden 4200 euro over voor Oekraïne. ,,En dat is zonder de collectebussen!”

28 maart