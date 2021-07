Kunststof en bedrijfsafval in grote loods in brand bij milieustraat in Huissen: brandweer houdt kantoorpand nat

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Het bedrijf ligt in de buurt van het het Pannerdensch Kanaal.



De brand werd gemeld rond 18.15 uur, waarna binnen enkele minuten het incident werd opgeschaald naar grote brand. De rookkolom was vanuit grote omtrek te zien. De brandweer raadt mensen die onder de rook die richting Pannerdens Kanaal trekt aan om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie van woningen uit te schakelen.



Loods met afval in de hens

Een grote loods die gevuld is met afval dat voor hergebruik bedoeld is staat in brand. Het gaat om plastic, harde kunststoffen, bedrijfsafval en hout. De loods zelf staat niet in brand. Het afval daarentegen des te meer. Volgens de brandweerwoordvoerder blust de brandweer het vuur in de loods niet. Het gaat om brandend afval, zegt de woordvoerder. ,,We gaan geen risico's nemen om dat te blussen.” De verwachting is dat het vuur nog uren kan branden. Mogelijk gaat de metalen loods later instorten door de hitte.