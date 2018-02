Landbouw lijdt schade door hoogwater en regen: 'de bodem is verzadigd'

DRIEL - Het aanhoudende hoge water en natte weer brengt boeren in de problemen. Met name akkerbouwers en fruittelers hebben er last van. Hoe hoog de schade uitvalt is nog niet te zeggen.

,,Het is al vanaf september nat’’, zegt woordvoerder Maarten Leseman van boerenorganisatie LTO Nederland. ,,Het heeft de laatste maanden erg veel geregend. Daarbij is de waterstand in de rivieren ook al lange tijd erg hoog.’’

Verzadigd

De schade is het grootst in laaggelegen gebieden met een kleibodem, zoals de Betuwe en het Land van Maas en Waal. Veel velden in die streken staan al vanaf half december, met een korte tussenpoos, blank. ,,De bodem is helemaal verzadigd’’, zegt Leseman.

Oneens (29%) ,,Met name voor de akkerbouwers en telers van volle grondgroenten is dat vervelend. Zij zouden nu voorbereidende werkzaamheden moeten doen voor het nieuwe teeltseizoen. Ploegen, eggen, dat soort dingen. Maar ze kunnen het land niet op.’’



,,Een ander nadeel is dat de lucht uit de bodem verdwijnt als die zo lang onder water staat. Het bodemleven gaat kapot. Wortels van gras en groenbemesters, die nu op het land staan, kunnen gaan rotten.’’



De schade is nu nog niet in geld uit te drukken, zegt Leseman.

Zorgen

Ook voor fruittelers is het hoge water nadelig. ,,We hebben nu al de tweede periode van hoog water achter elkaar’’, zegt Ben van Schaik. Hij kweekt peren op zijn bedrijf aan de Drielse Rijndijk, tussen Arnhem en Driel. ,,Als de bodem zo lang nat is, sterven de wortels van de bomen af. Als er te veel afsterven, staan de bomen in de zomer geel in 't blad en hebben ze moeite om in leven te blijven.’’