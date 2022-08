Langs de weg vers Betuws fruit shoppen is populair: zelfs uit Utrecht komen ze voor de Bemmelse pruimen

UPDATE Lantaarnpa­len beklad met blauw-wit-ro­de verf in Gendt: ‘Verschil tussen je stem laten horen en de boel vernielen. Dit valt in de laatste categorie’

Zeker twaalf lantaarnpalen langs de openbare weg in Gendt, gemeente Lingewaard, zijn beklad met de kleuren van de Nederlandse vlag. Gemeente Lingewaard reageert verbolgen. Het is nog niet bekend of het een nieuwe actie van protesterende boeren is.

30 juli