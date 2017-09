Lantaarnpaal die 18-jarige het leven kostte is nu de 'paal van Pieter'

Toast

Net als vader Jeroen probeert Pien de draad op te pakken. ,,Je bent verbaasd dat je dat kan. Maar vraag niet hoe. Dat weet ik echt niet’’, vertelt ze. Pieters verjaardag, afgelopen juli, werd gevierd. Ouders, broers en vrienden hebben getoast op zijn bruisende leven. ,,Zijn sterfdag is net als alle andere dagen van het afgelopen jaar verdrietig. Misschien dat het ooit went’’, zegt ze. Pien Burgersdijk is journalist. Ze houdt een blog bij: pienindekop. De Nijmeegse schrijft op internet haar verdriet van zich af. Het is haar manier van verwerken.



Pieter was een knappe, populaire jongen met veel vrienden. Met hen ondernam hij van alles. ,,Hij was altijd de hort op, zeker toen hij op zijn zestiende zijn scooterrijbewijs haalde’’, vertelt zijn moeder. ,,Pieter hield van feestjes en chillen met vrienden. Hij ging op vakantie naar Spanje, België en Tsjechië. Zijn vrienden en vriendinnen betekenden heel veel, zo niet alles voor hem.’’



Creatief was hij ook. Als kind al. Op zijn zevende ging Pieter naar een knutselclub in Oosterhout waar hij met verschillende materialen en gereedschappen werkte. Pieter zat op het OBC in Bemmel en zou dit jaar havo-eindexamen doen. Hij wilde naar de kunstacademie in Arnhem om daar de studie design en mode te volgen. ,,Pieter was altijd dingen aan het maken. Hij ontwierp kleding, kon goed tekenen en pimpte zijn scooter. Zijn eenpersoonsbed had hij vertimmerd zodat er vriendinnen konden blijven slapen’’, vertelt Pien met een glimlach.