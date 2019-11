Led-zebrapad met lampjes onder de witte vlakken getest in de Betuwe

Sinds een maand of vier heeft het bedrijf in verkeersmeubilair Pol uit Heteren twee proefversies in de gemeente Lingewaard: eentje in de Van Voorststraat in Huissen en eentje in de Bemmelse Loostraat. Met wisselend resultaat.



Pol ontdekte het systeem op een vakbeurs en heeft nu de Nederlandse distributierechten. In Huissen en Bemmel worden de eventuele kinderziektes eruit gehaald. De Bemmelse versie - op de foto - functioneert prima, aan de Huissense variant moet wat vaker worden gesleuteld.



,,Het verschil tussen klinkers en asfalt. De witte lichtbakken gaan 8 centimeter het wegdek in. Tussen de Bemmelse klinkers gaat dat prima. Maar in Huissen liggen ze tussen het asfalt en daar gaan ze soms kapot of trillen ze los”, zegt Ruud van den Bree van Pol.



,,Daar leren we van: niet precies de omvang van de witte strepen uitfrezen, maar het hele zebrapad. En het tussenliggende deel opvullen met klinkers.”



De interesse van andere wegbeheerders begint nu te komen. Van den Bree: ,,Ik hoop binnen een maand met een grote gemeente elders in het land een deal te sluiten.’’